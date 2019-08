Murió el "Tata" Brown: la emotiva despedida de Diego Maradona

El astro futbolístico Diego Maradona lamentó la muerte de su compañero campeón del Mundo 1986 José Luis "Tata" Brown, a quien definió como "un toro", y subrayó que "nunca" lo va a olvidar.

"Quiero saludar a la familia del Tata José Luis Brown. Viniste a visitarme a Dubai, con tu hijo, y él me contó lo que te estaba pasando", comenzó el mensaje que publicó el 10 en sus redes sociales. Tras conocer la triste noticia que enluta al mundo del fútbol, el ex futbolista manifestó: "Yo todavía no lo puedo creer, porque siempre fuiste un toro. Te vamos a extrañar mucho, Tata".

"No sabés cuánto lo lamento, hermano. Los que disfrutamos de tu amistad, nunca te vamos a olvidar. Hiciste un gol en la final de un mundial, jugaste con el hombro roto, y supiste cuánto pesa la copa del mundo. Que descanses en paz", concluyó el texto.

"Pelusa" acompañó su dedicatoria al "Tata" con un compilado de entrevistas y el video del histórico gol que marcó Brown en la final de 1986, en la que Argentina se coronó con el título al derrotar por 3 a 2 a Alemania: en ese partido, el fallecido jugador se luxó el hombro derecho, pero eligió no salir del campo de juego.