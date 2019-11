Monseñor Héctor Aguer criticó a Tinelli y a los gays y el conductor de El Trece lo cruzó: "¿De los curas pedófilos no dijo nada?"

Los conductores de televisión Marcelo Tinelli y Luis Novaresio cruzaron a monseñor Héctor Aguer por las frases homofóbicas contra la comunidad de lesbiana, gay, bisexual, transgénero, transexual, travesti, intersexual y queer (LGBTTIQ)

"La propaganda gay es apabullante y va trastornando el cerebro de multitudes, de jóvenes especialmente, que suelen razonar así: `yo no lo hago, personalmente no me gusta, pero cada uno es libre de vivir como le parece; si les gusta, para ellos es bueno`", opinó en el portal infocatólica.

"Las conductas que encuentran sentido como expresión física del amor se degradan en la búsqueda prevalente de un placer egoísta, que Freud calificó acertadamente de perverso e impúdico", cuestionó.

Querido @cuervotinelli : hay descalificaciones que te califican. Que quien banca entre tantas barbaridades una piedra en el cuello a gays, impide la ESI en las escuelas públicas y destila odio público cobrando sueldo del estado, te ubica en donde estás: del lado correcto. https://t.co/molv83wRMb — luis novaresio (@luisnovaresio) November 8, 2019

Al cruce de la publicación salió Marcelo Tinelli, quien escribió en su cuenta de Twitter: "De los curas pedófilos no dijo nada??? No llegué a leer toda la nota, porque sus palabras me hacen recordar a la inquisición". Aguer había dedicado un párrafo de su columna al conductor de Showmatch a quien definió como un "engendro". "Otro de los principales responsables: el showman con probables posibilidades políticas, que también exhibe en el espectáculo la vida privada de sus bailarines, y promueve entre ellos superficiales emparejamientos; que semejante engendro tenga buen «rating» mide hasta qué nivel hemos caído".

De los curas pedófilos no dijo nada??? No llegué a leer toda la nota, porque sus palabras me hacen recordar a la inquisición. https://t.co/HhEXE79SxN — marcelo tinelli (@cuervotinelli) November 8, 2019

El periodista Luis Novaresio también criticó la publicación de Aguer: "Querido @cuervotinelli : hay descalificaciones que te califican. Que quien banca entre tantas barbaridades una piedra en el cuello a gays, impide la ESI en las escuelas públicas y destila odio público cobrando sueldo del estado, te ubica en donde estás: del lado correcto".

Aguer también en su nota apuntó contra el conductor Ángel de Brito sin nombrarlo: "Otras conductas destructivas son difundidas elogiosamente como si fueran lo normal, lo que ahora se acostumbra, lo natural. Por ejemplo, se exponen a la curiosidad pública, con lujo de detalles y actualización permanente, los amoríos fugaces de gente de la farándula. Basta desplegar la sección Espectáculos de algunos diarios o conectarse con el demonio de la mañana que anda suelto en un canal de televisión".