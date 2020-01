Militante macrista se burló de una chica que pedía comida cuando le dijo que votaba a Alberto Fernández

Vergonzosa situación ocurrió en Twitter, cuando la publicación de una militante macrista se viralizó por hostigar y burlar a una chica que solicitaba ayuda para poder llevar un alimento a su familia. Miles de usuarios hicieron eco de sus palabras y repudiaron el contenido.

La atacante, @jimecarba en Twitter, subió capturas de pantalla de Whatsapp en donde se lee la conversación que mantuvo con una joven llamada Magalí, quien había compartido su número para quienes pudieran colaborar con un poco de comida para darle de comer a su pequeña hija. Junto a las imágenes escribió. "No ayudo a ningún kuka, que le pida ayuda a Alberto".

Allí puede verse cómo la atacante le hizo algunas preguntas en torno a planes sociales y a si recibía ayuda del Estado. La mujer respondió que no, que aún no había comenzado a trabajar y que ese era el motivo por el cual no podía hacer frente a los gastos.

En ese momento, la interrogó respecto a quién había votado. Al confiarle que no había podido votar por no tener DNI, entonces insistió: "¿Y a quién hubieras votado?".

"Ahora, a Alberto Fernández", le contestó Magalí. "La verdad si no hubieras pensado en votar a Fernández te hacía una compra de super online y te la mandaba a tu casa, pero por gente que votó a este infradotado este país va a volver a ser la cueva de narcos y corruptos que fue hasta 2015. Saludos", aseguró con violencia.

El mensaje fue ampliamente criticado y generó rechazo en la comunidad tuitera. En tanto, ya confirmaron que decenas de personas se pusieron en contacto con Magalí para brindarle ayuda.