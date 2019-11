Mendoza: a un año de legalizar Uber, crecen los problemas con la plataforma y los choferes apuntan contra el gobierno provincial

En octubre de 2018, Mendoza se convirtió en la única provincia del país que autorizó legalmente el desembarco de Uber, y además se sumó Cabify. A más de un año, la situación dista de ser la ideal y ahora los choferes afirman que el Gobierno “está desregulando” el sistema de transporte. Esta semana, conductores de ambas aplicaciones se autoconvocaron frente al Ente de Movilidad Provincial (EMOP), el organismo encargado de controlar el servicio, y reclamaron para que intervenga en el conflicto.

“Hay un exceso de vehículos. Solamente los fines de semana hay suficientes viajes para todos los conductores que hay, que son 900 entre las dos aplicaciones. Genera perjuicio a taxis y remises y se desequilibra el mercado. Hay un ingreso irrestricto de automóviles”, afirmó a El Destape uno de los choferes de Uber, Luis Pellegrini. Es que desde el sector sostienen que el Ejecutivo se ha desentendido del problema. “La provincia está desregulando y va a terminar siendo un monopolio de mercado con saturación de oferta; cuando lo dominen, va a subir el precio”, expresó Pellegrini.

La Asociación Civil de Conductores y Personal de Plataformas Electrónicas (ACOPE) comenzó a recibir los pedidos de los conductores y, desde esa entidad, no descartaron presentar demandas penales al Estado por el virtual abandono del servicio.

Las quejas se incrementaron ya que, a pesar de que lo señala la normativa vigente, el EMOP se declaró “incompetente” en el conflicto. El artículo 55 de la Ley de Movilidad Provincial, sancionada en julio de 2018 y reglamentada en septiembre de ese año, establece que “la Autoridad de Aplicación podrá limitar la cantidad máxima de vehículos y/o las zonas a afectar la prestación del servicio en la modalidad definida por el articulo 52 (plataformas electrónicas), de acuerdo a la densidad poblacional u otros criterios que considere en atención a las diversas realidades regionales de la Provincia”.

“En Las Heras, Guaymallén, Maipú (departamentos del área metropolitana de Mendoza) no se consiguen vehículos, solo en Ciudad. Hay falta de rentabilidad para esos viajes y los choferes no hacen los viajes de esa zona”, agregó Pellegrini, y mencionó que una de las principales dificultades son los costos para quienes conducen: “El kilómetro está a $6,80, en taxis ahora se fue a $32 aproximadamente. La bajada de bandera nuestra es de $23 y la de taxis llega a más de $41. Se piden autos de cinco años y nos hacemos cargo de todos los impuestos, como no pasa con los taxistas”.

Por otro lado, denuncian que los perjuicios también llegan a los usuarios ya que "no saben el precio del viaje, todos los días cambia". "La app se jacta de que hay demanda, pero no se explica cuánta es la demanda, tampoco se sabe cómo se determina ese aumento de demanda, y los usuarios deberían saberlo”, manifestaron. “Dijimos que los choferes estaban incómodos, hablamos y no nos dieron solución. Esto explotó solo, porque la gente se siente estafada”, cerró .