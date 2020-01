Marvel confirmó a un superhéroe transgénero a su universo cinematográfico

El director de Marvel Kevin Feige confirmó que se introducirá un personaje transgénero en el universo cinematográfico durante una conferencia en la Academia de Cine de Nueva York. La industria del entretenimiento no quiere quedarse atrás y busca reinventarse a partir del auge de la diversidad en la pantalla grande.

Durante el encuentro que lo tuvo como orador, Feige fue consultado puntualmente acerca de los planes futuros para algún personaje LGBTIQ, "especialmente personajes trans", y de manera categórica respondió: "Sí, absolutamente". La afirmación fue seguida por una ovación unánime de la audiencia que se encontraba en el encuentro. Además, agregó que el personaje transgénero aparecería "muy pronto, en una película que estamos filmando en este momento".

Si bien no adelanto en que película será, los fans ya arrancaron a imaginar posibles candidatas entre las producciones que se vienen. La especulación más fuerte apunta a Sera, una criatura parecida a un ángel, que aparece en los cómics de Thor. Otra hipótesis aventura que quizás el Dios nórdico sea trans, lo que causó una avalancha de cruces y debates entre la comunidad comiquera.

La búsqueda de los fanáticos, por el momento, está cifrada y no hay más datos concretos para seguir indagando al respecto. Más allá de la noticia, los medios estadounidenses filtraron un nuevo proyecto de la compañía creada por Stan Lee, el "Proyecto Jessica", que podría lanzar al primer superhéroe trans en la historia de películas del magnate del cine. El rodaje arrancaría este mismo año.

Marvel tuvo una pequeña incursión en la diversidad cinematográfica dentro del reparto de uno de sus últimos éxitos Spider Man: Far From Home. Se trata de Zach Barack, actor abiertamente transgénero, que interpreta al mejor amigo de Peter Parker. Desafortunadamente, su personaje no tuvo relevancia en la película.