Mariana Fabbiani reconoció su equivocación en el debate "antivacunas"

Mariana Fabbiani realizó una autocrítica por su criticado debate antivacunas, aunque deslizó la culpa a quienes escribieron el videograph del programa.

“Eso fue un error nuestro. El videograph estaba mal. No estábamos haciendo un debate de si había que vacunar o no. Por lo menos no era mi intención”, admitió, en diálogo con el periodista ultraoficialista Pablo Sirvén.

Y agregó: “Yo practico la homeopatía y me parece terrible que haya padres que no vacunen a sus hijos. Yo quería las dos versiones para justamente convencer de vacunar”.

LEA MÁS Elisa Carrió se rió de su celulitis y confesó: "Soy un peligro"

“Entiendo lo que pasó; uno tiene que aprender y aceptar del error”, sentenció Fabbiani.

La conductora también dijo que a lo mejor el error estuvo en tocar el tema pero aseguró que ella considera que todos los temas deberían tocarse en televisión: “¿Hay cosas que se pueden hablar y hay cosas de las que no se habla en televisión?” se preguntó y finalizó: “Hay un montón de gente que no vacuna a sus hijos”.

La nota hablaba sobre las vacunas y en el programa se invitó a especialistas a favor y en contra del uso de estos generadores de anticuerpos.

El zócalo que acompañaba la nota decía: “Alerta padres: vacunas sí, vacunas no” y esa frase generó la crítica del mundo científico, que condenó el debate de algo que está comprobado que colabora con la prevención de enfermedades.