Marcelo Polino fue implacable contra José María Listorti: "Lo único que hizo en su vida fue hacer chistes misóginos y tratar mal a las mujeres"

Hace unos días, Jose María Listorti y Denise Dumas, en Hay que ver (El Nueve), difundieron el rumor de que el espectáculo de Antonio Gasalla, actualmente en Mar del Plata, sería levantado por baja convocatoria. Esta información despertó la ira de Marcelo Polino, quien comparte cartel con Gasalla y tiene una fuerte enemistad con Listorti. El mítico jurado del Bailando fue lapidario con el humorista: "Tanto jugo loco lo dejó más pelotudo de lo que es".

El periodista de espectáculos Marcelo Polino le dedicó todo un editorial a Listorti, con implacables sentencias que desmitificaron el levantamiento de la obra. "Listorti es un cagón. Se mete con el trabajo de los demás. No aprendió a hacer periodismo de espectáculos. Nunca aprendió nada. Hace quince años que hace periodismo de espectáculos y lo único que hizo en su vida fue hacer chistes misóginos y tratar mal a las mujeres en su carrera", disparó, rabioso.

A su vez, se refirió a la falta de códigos de su colega, quien no lo llamó para chequear datos: "Fue maleducado, mal compañero. Periodísticamente tiene que cerrar la boca, me pudo llamar y preguntar. Lo mínimo que pudo hacer Listorti era comunicarse conmigo". Para cerrar, arrojó un picante comentario irónico: "Me preocuparía por el rating que hace Listorti y no en una obra de teatro... Esto recién empieza con Listorti".

Tras las contundentes declaraciones, Listorti no dudó en responder a Polino, en el ciclo de Ángel de Brito Los ángeles de la mañana, echándole la culpa a la vedette Moria Casan: “Se tiene que enojar con Moria, lo dijo Moría, yo no sabía nada. Yo estaba en mi camarín viendo el programa de Moria... Ahí escucho que dice eso... Nosotros no íbamos a hablar de este tema. Llegan los números de Mar del Plata y veo que (la obra de Gasalla) no está entre los top five (de los shows más vistos). Entonces dije: ‘Me enteré que parece que levantan la obra porque no llegan con la recaudación’… Eso fue todo. Pasa que es más fácil pegarme a mí que a Moria. La verdad es que tendría que preguntarle a Moria de dónde lo sacó”.



Listorti cerró con un comentario afligido, confirmando que había hablado con Polino y que sus declaraciones eran falsas: "Yo hice un comentario al pasar, obviamente no me pone contento. Después llamó Polino y lo desmentimos. Aclaramos: ‘Polino dice que es mentira’. Pusimos un videograph que no se levanta la obra de Gasalla. O sea mala leche no hay y él lo sabe. Hace 27 años que trabajo en este medio. Sé cuando se levanta un programa de televisión lo duro que es por la cantidad de gente que trabaja. Lo mismo pasa en el cine y el teatro. Fue una información que al minuto se desmintió porque llamó Polino”.