Luis Ventura destrozó a Mirtha Legrand por no querer invitar a Alberto Fernández

El periodista de espectáculos Luis Ventura sorprendió a todo el panel de Intratables cuando disparó contra Mirtha Legrand y su postura abiertamente macrista y por negarse a entrevistar al precandidato presidencial del Frente de Todos, Alberto Fernández.

"¿Qué diferencia hay entre el periodismo militante y el mercenario?,¿Que unos cobran y los otros no?”, increpó el panelista al conductor Fabián Doman cuando le preguntó si para él existía el periodismo militante.

Y arremetió: “A Mirtha también habría que ponerle 6,7,8 comiendo... una mesa abierta que se jacta de ser abierta a todos los pensamientos, pero después no puede ir nadie que hable mal de Macri, a mí me preguntó mi opinión sobre Lanata por el cruce que tuvimos, y dijo 'entonces no vamos hablar de él'"

“Una mesa con Alberto Fernández le daría mucho rating, ¿le importa más tener rating? Le gusta el rating pero la ideología primero, sino ¿por qué no la sienta en la mesa? ¿Sabés cuánto mide Cristina en lo de Mirtha?", aseveró Ventura.

LEA MÁS La reación de Mirtha Legrand cuando le preguntaron si invitaría a Alberto Fernández

Y sentenció: “Mirtha tuvo un problema con APTRA porque quería calificar como programa periodístico. Vamos hablar en serio, ¿fue a fondo con Macri?, no".