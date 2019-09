Luciano Castro habló sobre la crisis económica y advirtió que “no hay laburo para nadie”

El actor Luciano Castro habló sobre la profunda crisis económica y social que vive el país a raíz de a las políticas de ajuste de Cambiemos y expresó cómo le afecta esta situación en su vida personal.

En una entrevista con Intrusos, el protagonista de Pequeña Victoria advirtió: “Hay 6000 actores y trabajan 300, en eso no hay debate con respecto a la productividad, falta un montón. Hay un montón de colegas sin trabajo y no se trata de colegas conocidos, primera linea o segunda linea. No hay laburo para nadie. No hay producción, entonces lo que hay es muy chico”.

Asimismo, aclaró que la crisis que atraviesa la Argentina no sólo impactó en su sector. “Se sintió en todos lados, no fue como pasaba antes, o allá o acá. No zafó nadie, sólo aquellos que viven en otra realidad que no es la que usamos pesos”.

“Yo tengo trabajo, pero también tengo una familia enorme, tengo una hermana que da clases de inglés, una madre docente, otra hermana que labura de lo que puede, otro hermano que es un genio y está esperando laburo”, sentenció.