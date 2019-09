Luciana Salazar cruzó a Latorre y a Granata por las reiteradas críticas contra ella

La modelo Luciana Salazar se cansó de que constantemente la estén criticando y minimizando por revelar datos del mundo de la política. Ahora cruzó a la panelista Yanina Latorre y a la diputada electa Amalia Granata.

En una entrevista con el periodista Marcelo Polino, la panelista criticó que “le dan todo armado a Luciana Salazar en la previa del bailando” y la acusó que “no sostiene lo que dice en Twitter”.

Jaja me hacen reir mucho chicas!! Estas tan pendiente de mi querida yani, que te olvidas que tenes sentada al lado tuyo, una flamante diputada, que no Sabia quien es Gustavo Beliz y no le decis nada. Por que no la mandas a estudiar historia Argentina?Poco creible lo de ustedes 😂 https://t.co/I009JBuD1t — luciana salazar (@lulipop07) September 28, 2019

A través de su cuenta de Twitter, Salazar le replicó: “Jaja me hacen reír mucho chicas!! Estas tan pendiente de mi querida Yani, que te olvidas que tenes sentada al lado tuyo, una flamante diputada, que no Sabia quien es Gustavo Beliz y no le decis nada”.

“¿Por qué no la mandas a estudiar historia Argentina? Poco creíble lo de ustedes”, sentenció.