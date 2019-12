Lionel Scaloni confesó el motivo por el cual su hijo mayor no lo llama papá: "Me dice Leo"

La profesión de Lionel Scaloni es un tanto demandante. Al menos, en cuanto a nomadismo se refiere. Es que el técnico de la Selección Argentina de fútbol se traslada de país en país al momento de afrontar partidos oficiales y amistosos, sin contar las veces que pacta reuniones con diferentes jugadores en vistas a una posible convocatoria. Eso le genera una cierta ausencia en su hogar que, de hecho, la está pagando caro con sus hijos. En diálogo con Diario Olé, el DT confesó que su hijo mayor no lo llama papá y explicó los motivos.

"Estoy tanto afuera que no me dice ni papá", contó Scaloni, quien tiene dos pequeños: el mencionado Ian, de ocho años, y Noah, de tres años y medio. Por otra parte, el entrenador del elenco albiceleste confesó lo duro que es tener a su familia lejos (actualmente, Lionel vive en Buenos Aires y su esposa e hijos en Mallorca).

"Es una locura, es lo peor. Yo viví solo, hasta los 32 años. Y me encantaba porque hacía lo que quería, no tenía horarios para comer, y ahora estoy solo pero es otra soledad, porque vos sabés que tenés tus hijos, te acostumbrás a llevarlos a entrenar o al colegio y de repente no los podés llevar más. Es lo más duro que hay. Porque no se prepara uno para eso, es como el retiro".