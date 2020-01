Ley Impositiva: a pesar de los desacuerdos, no habrá veto

Pablo López, ministro de Hacienda y Finanzas de la provincia de Buenos Aires, habló tras la sanción de la ley y si bien celebró de que se haya dado la discusión en la Legislatura, aclaró que “el veto a los cambios no es algo que esté sobre la mesa, por más que manifestemos nuestro descontento con esos cambios”.

En declaraciones a El Destape Radio, el funcionario aseguró: “Se introdujeron ciertos cambios en el Senado que no son los que hubiéramos esperado y no estamos de acuerdo porque favorecen a sectores concentrados. No cambian el espíritu de la ley pero implica cambios en la recaudación y vamos a tener que lidiar con eso”.

El ministro dijo que con las modificaciones quedaron acentuadas las diferencias con la oposición y considera que estas distan de las del actual gobierno: “La oposición había marcado enfáticamente que les preocupaba el impacto sobre los sectores medios y con esto quedó claro que su preocupación iba sobre los sectores más altos. Esto se ve en los descuentos que consiguieron en las propiedades más caras”.

López remarcó: “El próximo desafío en términos legislativos es el Presupuesto. Estamos armándolo buscando un esquema acorde a la Ley de Emergencia y que marque las prioridades de este Gobierno, que implica un cambio respecto del Gobierno anterior”, “Para el Presupuesto nuestro necesitamos tener los lineamientos del Presupuesto nacional” y “Las urgencias del día a día tienen que ver con el manejo de los fondos de la provincia para cumplir con las necesidades que tenemos”.

Ante la consulta de como será la relación con los jefes comunales bonaerenses, el Ministro dijo: “Buscamos que haya un vínculo cercano con todos los municipios. Nos desvela que laburemos todos juntos. Vamos a trabajar con todos los que tiren para el mismo lado y nuestro objetivo es que en los municipios se trabaje igual, tratando de reactivar las obras de infraestructura que se frenaron o ni siquiera se iniciaron”.

Las pérdidas tras las modificaciones a la ley

Por su parte, el ministro de Producción bonaerense, Augusto Costa, se refirió a la aprobación de la Ley Impositiva: “La oposición defendió intereses que no son los de la mayoría de los bonaerenses”. En ese sentido, remarcó: “La oposición en vez de ayudar a que empecemos a salir de la situación en la que está la provincia se dedicó a hacer un show mediático y defender los intereses más poderosos de la provincia” y “Lo que se terminó aprobando ayer en la Legislatura con los cambios que introdujo la oposición terminó siendo un proyecto que no es el que a nosotros nos hubiera gustado. Tuvimos que aprobarlo porque es una herramienta fundamental para gestionar”. “Todas las modificaciones que implementó el bloque de Juntos por el Cambio implican una pérdida de recaudación de al menos 4 mil millones de pesos este año y la provincia va a tener menos recursos que el año pasado para afrontar una situación de deterioro muy fuerte”, agregó.

Costa manifestó el descontento por estas modificaciones y expresó: “Lo que se terminó aprobando ayer fue un instrumento fundamental para la gestión de la provincia de Buenos Aires porque establece cómo se va a recaudar impuestos y recursos, una vez aprobada la ley, nosotros podremos empezar a recaudar los impuestos con las nuevas alícuotas y los nuevos esquemas