Leonardo Sbaraglia, soltero a los 50: "Me dicen groserías lindas que me dan vergüenza"

Leonardo Sbaraglia es uno de los mejores actores que tiene Argentina. Supo construirse una carrera de reconocimientos nacionales e internacionales que hoy, a los 50 años, lo hacen uno de los nombres más codiciados por la industria. En diálogo con el ciclo radial Agarrate Catalina (La Once Diez), conducido por Catalina Dlugi, se animó a hablar sobre su vida amorosa, además de adelantar sus nuevos proyectos: "Sigo soltero. Un poco ahí, yendo y viniendo, pero no estoy en pareja así como tal".

"Me parece que es hermoso estar en pareja, esa sensación de compartir, de entrar en un proyecto con alguien, ese estado de enamoramiento es precioso. Me parece que todavía hay que seguir como alimentándose asimismo en muchas cosas, mi profesión al mismo tiempo me da mucho amor, mucha pasión", agregó Sbaraglia, a quien no se le conocen escándalos amorosos.

Además, la reconocida figura habló de los piropos que recibe y afirmó: "Por un lado, es lindo que te digan cosas, a quien no le gusta estar bien. Sí... Me dicen groserías lindas que me dan vergüenza. El tema es sentirse bien, que a uno lo quieren, lo aprecian, sentirse deseado. A mí lo que más me gusta es el amor y el cariño que te pueda tener la gente en la calle".

Y concluyó: "Es como si todo el laburo y el alma que le puse a esta profesión la gente lo valorara, eso a mí me gratifica, me alimenta, me hace sentir que ese amor que uno le pone vuelve a través de la gente". Leonardo Sbaraglia estuvo casado con la artista plástica Guadalupe Marín, de quien se divorció en 2018. Ambos son padres de Julia, de 14 años.