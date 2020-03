Las desopilantes placas de Crónica TV contra el surfer que violó la cuarentena por el Coronavirus

El canal Crónica TV lanzó una serie de placas contra un joven que violó la cuarentena y fue interceptado por la Prefectura Naval Argentina en la Panamericana cuando volvía de surfear de Brasil. Luego fue escoltado hasta su domicilio.

La demora ocurrió en un control en la autopista Panamericana y Paraná, en la localidad de Martínez, partido de San Isidro, donde la Prefectura Naval Argentina realizaba un control vehicular y detuvo la marcha de una camioneta en la que viajaba el joven de 27 años.

"Habla el boludo"; "En cana por boludo"y "Rompe el silencio el surfista", fueron algunos de los títulos que emitió el canal mientras transmitía en directo la demora del joven que decía no entender por qué lo interceptaron.

El surfista tuvo cruces con los periodistas que estaban en el lugar a quienes les pidió que se retiren porque estaban en cuarentena y no se podía estar cerca por posibilidad del contagio. "Lo pueden alejar, porque estamos en cuarentena y acá están uno al lado del otro. Acá no hay nada de cuarentena", sostuvieron.

"Vengo de vacaciones querida, ¿vos dónde te vas de vacaciones? ¿a Miami? Yo no me puedo ir a Miami, me tengo que agarrar el auto e irme de vacaciones acá a Brasil. Yo me fui el 8 de marzo de vacaciones", expresó.