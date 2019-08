La última decisión de Facebook: ¿Instagram y Whatsapp cambiarán sus nombres?

Facebook se está planteando cambiarle el nombre a dos de las aplicaciones más populares de la compañía entre los usuarios. El objetivo de la empresa es dejar bien claro que ambas plataformas pertenecen al gigante comandado por Mark Zuckerberg.

Con ese fin, y según explica el portal 'The Information', las dos aplicaciones comenzarán a ser conocidas como "Instagram from Facebook" y "Whatsapp from Facebook". Esto es algo que la tecnológica ya había hecho antes con su plataforma de colaboración empresarial Workplace, que desde hace algún tiempo es conocida como "Workplace from Facebook". De este modo, el cambio se dejará ver en las dos aplicaciones próximamente.

Parece ser que Zuckerberg no cree que Facebook esté recibiendo el reconocimiento pertinente como empresa propietaria de la aplicación de mensajería y de la red social.

Para revertir la situación, desde la compañía se ha deslizado que se debe "comunicar de forma más clara los productos y los servicios que son parte de Facebook".

El hecho de que Whatsapp e Instagram no compartan el nombre de Facebook ha ayudado a que las dos 'apps' se hayan mantenido al margen de los últimos escándalos en los que se ha visto envuelta la compañía.