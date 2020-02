La revelación de Cristina Kirchner por la cara a Mauricio Macri en el Congreso

La vicepresidenta Cristina Kirchner explicó que no sonrió a Mauricio Macri en el traspaso de mando en el Congreso debido a que "no puede fingir" y reveló que dudó en darle la mano por "todo lo que hizo en contra" de su familia en los últimos cuatro años.

"No la hice realmente a esa cara. Quiero contarles la historia verdadera. En realidad cuando me extendió la mano, quiero contarles que por un instante pensé en no dársela. Eso pasaba en mi cabeza en segundos, porque la verdad que no se la quería dar porque no soy hipócrita", reveló Cristina en la presentación de Sinceramente en la Habana, Cuba.

"Después de todo lo que había hecho contra mí y contra mi familia, me parecía un gesto de hipocresía. Yo no soy de las personas de que si no te quiero te hago la sonrisita o te abrazo. No te digo nada, pero tampoco finjo nada. No me gusta finjir en definitiva", sostuvo.

"Mis sentimientos son mis sentimientos y me respeto a mi misma", contó la vicepresidenta. Cristina contó que mientras Macri le extendía la mano pensaba en qué dirían los medios si le negaba el saludo. "Por eso mi cara, mientras pensaba todo eso", sostuvo.