La reacción de Eduardo Feinmann tras conocer su desvinculación de La Red

Debido a la baja audiencia, radio La Red decidió no renovarle el contrato a Eduardo Feinmann el próximo año. Por su parte, el conductor expresó su descontento al darle "me gusta" a algunas menciones que recibió en sus redes sociales solidarizándose con su salida del medio.

La baja audiencia que mantuvo su ciclo, un escenario repetido en los programas de periodistas que hicieron macrismo explícito estos cuatro años y fueron abandonados por el grueso de la audiencia, fue el motivo por el que la emisora terminó con el programa de Feinmann. Pero sus seguidores no lo entendieron así y lo expresaron en Twitter.

“Me acuerdo cuando @edufeiok decía ‘En este grupo (por Vila-Manzano), trabajamos con total libertad, nadie nos baja línea, nadie nos cuestiona ni amenaza con echarnos por no tener una misma línea ideológica’. ¿Qué paso? No le renuevan contrato en la radio, y veremos en la tv”, fue lo escrito por el usuario @mypaatsy, al que Feinmann decidió dejarle un "me gusta".

Otros comentarios a los que Feinmann le dio like fueron algunos que hablaban de censura, pedidos de que vaya a Radio Mitre, críticas de sus detractores y también elogios al rating de su ciclo, que se encuentra cuarto en las mediciones de la segunda mañana por detrás de Lanata sin filtro (Mitre), La mañana, con Víctor Hugo Morales (AM 750) y El Ángel, con Baby Etchecopar (Radio 10).