La polémica titular de la Oficina Anticorrupción de Jujuy elogió a Laura Alonso

El gobernador de la provincia de Jujuy, el radical Gerardo Morales, designó a una titular de la Oficina Anticorrupción para ese distrito que ya genera polémica en su cargo. Hoy se encargó de destacar la gestión de la que fue su par nacional durante el mandato de Mauricio Macri: la procesada Laura Alonso.

Se trata de Josefa Herrera, la funcionaria designada por Morales para combatir la corrupción en Jujuy que ayer dijo: "Voy a tener independencia por que son las instrucciones del señor gobernador". Hoy además opinó que Milagro Sala debe seguir presa.

En diálogo con Radio 10 en el programa Mañana Sylvestre, Herrara ratifico: "La gestión de Laura Alonso para mi estuvo bien", dijo sobre la cuestionada gestión de Alonso, quien apenas dejó su cargo fue procesada por ser cómplice y encubrir a funcionarios macristas, tal el caso del ex ministro de Energía Juan José Aranguren, quien está siendo investigado por negociaciones incompatibles con la función pública que cumplió como titular de la cartera energética.

Así y todo, por otra parte Josefa Herrera se contradijo sobre la ex titular nacional de la OA, y expresó: "De ninguna manera voy a actuar como Laura Alonso, voy a tener independencia". Antes de asumir, Alonso había afirmado: "Me enamoraría de Macri". Eso lo valió cientos de críticas luego cuando tuve que investigarlo desde la Oficina Anticorrupción y no ejecutó esos pedidos. Ayer Herrera dejó en claro que va a seguir "las instrucciones del señor gobernador".

Además, sobre uno de los temas más importantes de Jujuy, habló sobre la presa política Milagro Sala, quien cumple una condena en medio de escándalos judiciales sobre su privación de la libertad. ¿Qué opina Herrera? "No me compete pero yo creo que sí debe estar presa Milagro Sala", dijo en Radio 10.