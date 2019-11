La polémica pregunta de Susana Giménez a Luciana Salazar sobre "un morocho del interior"

Luciana Salazar vivió un momento incomodo este domingo en el living de Susana Giménez, el domingo por la noche. La ex diva de los teléfonos le preguntó a Lulipop sobre su vida sentimental para conocer si estaba sola o alguien que le conquistó el corazón. Frente a esto Luli dijo:"Yo la verdad es que estoy conociendo gente, pero trato de no exponer mi vida privada", tratando de esquivar la posibilidad de nombrar a alguien o dar detalles de quién podría ser.

Susana, sin embargo, volvió a insistir pero esta vez dando indicios: "Me dijeron que estás saliendo con un chico morocho del interior (sic), morocho por supuesto... bah no sé, porque Redrado era rubio". Vale destacar que hace un tiempo, Luciana fue vinculada sentimentalmente con el gobernador Mariano Arcioni pero nunca llegó al confirmación.

Ante la pregunta de Susana, Luli Salazar intentó volver a esquivar la pregunta y respondió: "No estoy tan fisiquera (no se fija tanto en el físico), igual ahora me bajó mucho el target, me están escribiendo chicos de treinta para abajo".

La participante del "Bailando por un sueño" refirió también al escándalo que desató la foto de portada de la revista Caras donde se la ve con una banda tipo presidencial acompañada de su hija Matilda y con el título "No descarto ser primera dama".

Según indicó Salazar, la frase fue sacada de contexto: "Veníamos hablando de la comparación de las dos primeras damas, Juliana (Awada) y Fabiola (Yañez). Y después me preguntaron si me gustaría ser primera dama, y yo dije que no descarto nada".

"No fue una frase que yo haya dicho, porque muchos me reprocharon que no haya dicho que quiero ser presidenta", aseguró.