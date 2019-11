La plataforma Disney+ llega hoy al mercado con más de 4000 títulos y sale a competir con Netflix

Disney+, el esperado servicio de streamming de The Walt Disney Company, se lanzó hoy en los Estados Unidos, Canadá y los Países Bajos. Con casi 500 películas y 7.500 episodios de televisión de Disney, Pixar, Marvel, Star Wars, Los Simpsons, National Geographic y más, Disney+ es el hogar exclusivo de algunas de las historias más queridas del mundo, así como de una sólida lista de contenido original listo para ser descubierto.

“El lanzamiento de Disney+ es un momento histórico para nuestra compañía que marca una nueva era de innovación y creatividad. Disney+ ofrece una experiencia de entretenimiento excepcional, presentando nuestra biblioteca de apreciadas películas, series de televisión y contenido original exclusivo", dijo Robert A. Iger, Presidente y Chief Executive Officer de The Walt Disney Company

Como parte del lanzamiento, el servicio estrenó sus primeras series y películas originales, entre ellas The Mandalorian, la primera serie épica live action de la saga Star Wars; La dama y el vagabundo, una reversión live action del clásico animado de 1955; Noelle, una película original de comedia navideña protagonizada por Anna Kendrick, High School Musical: The Musical: The Series, una nueva serie guionada y ambientada en la East High de la vida real que fue presentada en la exitosa franquicia; la serie documental El mundo según Jeff Goldblum, de National Geographic; Marvel’s Hero Project, que celebra a niños extraordinarios que marcan la diferencia en sus comunidades; Encore!, con la producción ejecutiva de la multifacética Kristen Bell; el documental de seis episodios The Imagineering Story; las series de formato corto Pixar IRL y Disney Family Sundays, y las colecciones de cortometrajes animados SparkShorts y Forky Asks a Question, de Pixar Animation Studios.

Desde hoy, los suscriptores que adquieran Disney+ podrán disfrutar:

• Películas animadas de Walt Disney Signature Collection y de Walt Disney Animation Studios, como por ejemplo Blanca Nieves y los siete enanos, La Bella y la Bestia, Pinocho, Bambi, El Rey León, La Dama y el Vagabundo, Peter Pan, La Sirenita, La Cenicienta, entre otras.

• Tres de las cuatro películas más taquilleras de todos los tiempos: Avengers: Endgame, Avatar y Star Wars Episodio VII: El despertar de la Fuerza.

• Treinta temporadas de Los Simpsons, la serie 11 veces ganadora del premio Emmy.

• Exitosas películas de Marvel Studios, como Avengers: Endgame, así como Capitán América: Civil War, Guardianes de la Galaxia, The Avengers: Los Vengadores, Iron Man 3, Doctor Strange, Guardianes de la Galaxia: Vol. 2, Capitana Marvel, Iron Man: El hombre de hierro, Thor: un mundo oscuro, Capitán América y el Soldado del Invierno, Iron Man 2, Thor, Avengers: Era de Ultrón, Capitán América: El primer vengador y Ant-Man: el hombre hormiga.

• Miles de episodios de exitosas series de Disney Channel y Disney Junior, como Zack y Cody: Gemelos en acción, Kim Possible, La Casa de Mickey Mouse, PJ Masks: Héroes en Pijamas y Capitán Jake y los piratas del país de Nunca Jamás junto con más de 100 películas originales de Disney Channel, incluyendo Descendientes, High School Musical y Camp Rock..

• Películas de Pixar Animation Studios, como Wall-E, Up: Una aventura de altura, Monsters, Inc, Buscando a Nemo, Los Increíbles, Toy Story, Intensa-Mente y Valiente, así como todos los amados cortometrajes cinematográficos de Pixar, entre ellos Bao y Sanjay - El Súper Equipo, ganadores del Oscar.

• Más de 400 horas de contenido de National Geographic, incluido el documental galardonado y aclamado por la crítica Free Solo, y el debut en streaming de Science Fair.

• Los seis films clásicos originales de la saga Star Wars, lanzados entre 1977-1999, además de los recientes éxitos de taquilla Star Wars Episodio VII: El despertar de la Fuerza y Rogue One: una historia de Star Wars. A finales de 2020, toda la saga Skywalker estará disponible en el servicio.

• Las series de televisión de Marvel desde la década de 1970 hasta la actualidad, incluidas X-Men, El Hombre Araña y Marvel’s Runaways.

Los suscriptores también tendrán acceso a una floreciente colección de films 4K Ultra HD, que incluyen las primeras siete películas de Star Wars, disponibles por primera vez en ese formato, junto con Abracadabra, ¿Quién engañó a Roger Rabbit?, las tres primeras entregas de Toy Story y más.

Disney+ ofrecerá a los suscriptores una visualización de alta calidad y sin comerciales, hasta cuatro transmisiones simultáneas, descargas ilimitadas en hasta diez dispositivos, recomendaciones personalizadas y la capacidad de configurar hasta siete perfiles diferentes. Además, los padres podrán establecer perfiles para niños, para que accedan a contenidos apropiados.

Por una tarifa mensual de $12.99, ofrecerá a los consumidores de Estados Unidos un paquete con Disney+, Hulu (con anuncios) y ESPN+, que les brinda acceso a toda la programación de Disney+, más miles de eventos deportivos en vivo, con series originales deportivas y premiados documentales de ESPN+, así como el galardonado contenido original de Hulu y la biblioteca de streaming a pedido

Tal como se anunció a principios de este mes, el 31 de marzo de 2020 Disney+ llegará a los mercados de Europa occidental, incluidos el Reino Unido, Francia, Alemania, Italia, España y otros países de la región.