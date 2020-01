La pelea de Diego Brancatelli con el cordobés campeón de MMA que no quiere traer sus dólares a la Argentina

El panelista de Intratables Diego Brancatelli mantuvo un cruce con Emiliano Sordi, el luchador que ganó el título de los semipesados de la Pro Fight League de la MMA -Artes Marciales Mixtas- en Nueva York y que manifestó que "ni loco" traería el millón de dólares que ganó a la Argentina.

"Hablan de socialismo con lo ajeno, así es súper fácil. Dame diez palos verdes y te los reparto entre un montón de gente, como no es mío no me va a doler en lo más mínimo. No encuentro en Argentina un negocio que sea mejor que el que voy a hacer acá", sostuvo.

Brancatelli afirmó que "con gente así no vamos a cambiar la Argentina" y luego explicó que para sacar el país adelante es necesario que todos traigan su dinero del exterior. El comentario molestó a Sordi, quien chicaneó: "A, pero vos le has hecho un cambio importante a la Argentina".

Vía Skype desde Estados Unidos, Sordi terminó la entrevista con un chiste subido de tono contra el panelista: "Cuando me haga falta un sparring lo llamo a Brancatelli".