La foto de El Negro González Oro con el ex de Nicole Neumann que levantó sospechas sobre un romance

A Oscar "El Negro" González Oro le encanta enamorarse y apostar por construir nuevas relaciones, pese a los sinsabores de sus fallidas relaciones pasadas que lo mantuvieron con bajo perfil durante los últimos meses. No obstante, el amor parece haber tocado nuevamente su puerta y el nombre del supuesto pretendiente levantó todas las miradas de la farándula argentina, ya que se trata de Matías Tasín, conocido por se el ex novio de la modelo Nicole Neumann. El Negro publicó en Instagram un tierno mensaje dirigido a Tasín.

El conductor de Radio 10 se encuentra disfrutando de sus vacaciones en Punta del Este, Uruguay, y compartió desde su cuenta de Instagram una foto en la que se lo ve cenando con Tasín, ambos muy felices, acompañado de un epígrafe romántico que ocasionó una revolución de corazones y emojis de sus seguidores."Hermoso comienzo", escribió "El Negro", agregando muchos puntos suspensivos a su frase.

González Oro se había separado de Pablo "Tato" Cabrera en 2018 y de Mauro Javier Francisco en julio de 2019, con quien en mayo habían empezado a planificar su casamiento. El conductor había publicado un post, donde daba cuenta de su tristeza: "El alma suele saber qué hacer para sanarse. El desafío es silenciar la mente. ¡En este caso no! Mi alma no sabe qué carajo hacer... y mi mente me sigue gritando".