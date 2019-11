La dura sanción que prepara la FIFA por la muerte de Emiliano Sala

La FIFA anticipó que si el Cardiff City no se hace cargo de pagar el pase de Emiliano Sala al Nantes le aplicará una durísima sanción para el próximo periodo de transferencias.

Días atrás la organización madre del fútbol mundial había establecido que el Cardiff debía pagar seis millones de euros por la tranferencia de Sala, quien falleció en un accidente aéreo cuando viajaba a la ciudad galesa para incorporarse a su nuevo club, el pasado 21 de enero.

En caso de no cumplir, desde la entidad anticiparon que si el club no cumple la medida le prohibirá incorporar futbolistas durante los tres mercados de pases que vienen. Es decir, que no podrá tener refuerzos durante un año y medio.

No obstante, en Cardiff buscan cambiar la definición en el el Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) para evitar el pago.