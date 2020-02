La confesión de Eduardo Feinmann: "Horacio Rodriguez Larreta sería un gran presidente"

Eduardo Feinmann evidenció su postura política con un análisis sobre la actualidad del país. El periodista considera que "el tiempo de Macri y de Cristina está terminado" y demostró que quiere un cambio en las caras de los líderes de los partidos políticos.

Durante una entrevista con Infobae, Feinmann admitió que le gustaría que Horacio Rodriguez Larreta sea candidato a presidente en las próximas elecciones. "Hoy por hoy el candidato a presidente es Rodríguez Larreta y la candidata a vice es Vidal", aseguró y agregó: "Creo que Horacio Rodríguez Larreta sería un gran presidente".

Además, el conductor dio su opinión sobre el comienzo de la gestión de Alberto Fernández. "Me parece que el plan económico que tiene el gobierno es el “vamos viendo". No hay un parte de la inflación de ninguna manera, es un gobierno que entró y devaluó un 30%. La pifia en varios puntos", consideró Feinmann y manifestó: "No creo que hayan vuelto para ser mejores, no lo creo".

"Por ahora están todos como los recién casados: todo es maravilloso, lindo. En esta coalición política, el socio mayoritario se llama Cristina Kirchner. Y Alberto Fernández es un socio minoritario", opinó el periodista.