La anécdota de Alberto Fernández con Martín Caparrós que derivó en el plan "Argentina contra el Hambre"

El candidato a presidente por el Frente de Todos, Alberto Fernández, reveló que el plan "Argentina contra el Hambre" surgió a partir de la lectura de un libro y una reunión con su autor Martín Caparrós.

"Estando en Madrid me pidió una audiencia Martín Caparrós y vino con un librito de él que se llama El Hambre. Me hizo la pregunta, y gracias a Dios que me la hizo ¿por qué la Argentina con todo el potencial de producción de alimentos que tiene no se pone de pie para terminar con el hambre?", reveló Alberto en la Facultad de Agronomía y Veterinaria, donde hizo la presentación de la iniciativa.

Y definió: "Es un libro que a medida que uno lo lee sólo siente vergüenza porque ve como el mundo se fue dividiendo entre poderosos y débiles y los débiles fueron cada vez más condenados a la miseria, en un mundo que cada vez exige más alimentarse bien para poder desarrollar la inteligencia porque el conocimiento es lo que hace fuerte a las sociedades en el tiempo en el que vivimos".

Una vez leído el libro, el candidato presidencial se comunicó con Daniel Arroyo, especialista en temas de desarrollo social y le dijo "Tenemos que tener vergüenza, decimos ser el país que produce alimento para 400 millones de personas y no podemos alimentar a 15 de millones de argentinos que están en situación de pobreza".

"Esto no lo arregla un plan, lo arregla una Argentina puesta de pie decidida a terminar con su mayor vergüenza", concluyó.