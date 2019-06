Julio Garro le echó la culpa al kirchnerismo por los cortes de luz y en redes lo destrozaron

Después de que la Defensoría del Pueblo calculara que durante los 3 días que llevan sin luz los vecinos de La Plata se perdieron más de $960 millones por alimentos que tuvieron que desechar, el intendente Julio Garro acusó al kirchnerismo de ser el responsable de los cortes.

Aunque en la mañana del martes aseguró que pedirá "que se quite a la distribuidora EDELAP la concesión del servicio en el municipio" por las fallas que mantienen sin suministro de electricidad a los casi 20 mil usuarios de cuatro localidades platenses, ahora apuntó contra la gestión anterior.

“¿Tanto les cuesta no caer en la hipocresía? ¿No pueden evitar caer en la especulación electoral en momentos de dificultad como el que atraviesan miles de vecinos? Estuvieron 12 años haciendo destrozos”, escribió enojado el funcionario.

Sin embargo, los comentarios lejos estuvieron de ser de apoyo a sus críticas y le reclamaron por el regreso de la luz.

Vamos Julio!!!!! Me comí el verso en el 2015! Ahora la tengo más clara no te voto mi drogada!!!!

La gente no se ilumina con antikirchnerismo, pelotudo.

En 4 años te olvidaste del Norte, Sur, Este y Oeste, te dedicaste a poner lámparas LED, bicicendas y quisiste convertir la ciudad en capital! En 4 años no hiciste nada por las afueras de la ciudad. Ustedes aumentaron un 3200% los impuestos. Donde están tus obras?

Tanto les cuesta no caer en la mentira y en la especulación electoral de prometer que vamos a vivir mejor, que los trabajadores no van a pagar ganancias, que van a construir 3000 jardines y que las tarifas aumentan para mejorar los servicios y que no hay otra opción?