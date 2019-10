Julián Weich cruzó Santiago Del Moro por el "casting amarillento" de ¿Quién quiere ser millonario?

Julián Weich se refirió a sus polémicos dichos sobre ¿Quién quiere ser millonario?, formato que condujo por la pantalla de El Trece entre los años 2001 y 2002 y que actualmente lidera Santiago del Moro en Telefe, al cual tildó de “tener todo digitado en búsqueda del rating” meses atrás y aseguró que nunca fue su intención criticar a su colega.

Aun así, el conductor de Noticia y ½ (La Nación +) afirmó que le parece que tiene un 'casting amarillento': “Es raro, le agregaron un casting que a mí no me gusta. No es porque las causas sean malas, pero no entiendo el cruce. No me gusta, pero si al canal sí, bárbaro. Nunca habló mal de Del Moro, solo aclaré que no me gusta ese casting amarillento. Si yo dijera ‘tengo cáncer’, voy al programa y me curo, genial, pero si tenés cáncer y vas al programa, te solucionan la mitad. Es jugar con la posibilidad de que te cumplan un sueño a la mitad. Eso es lo que no me termina de cerrar: mezclar la historia de vida con ese tipo de formato”.

Tras sus nuevas declaraciones sobre el formato que durante el último tiempo puso más el foco en historias conmovedoras que en la sabiduría de los participantes, la periodista Pilar Smith le preguntó al actor sobre el posible regreso de Trato Hecho, programa que él condujo en Telefe entre 2003 y 2006, pero con Del Moro en su lugar.

“Nadie me llamó para hacer un posible Trato Hecho”, aseguró, indicando también que no tuvo ninguna propuesta para volver a la televisión de aire. “No sé en qué le haría falta yo a un canal. Cuando te llaman lo hacen por una necesidad, ‘necesito un conductor para este formato’ y me parece que está bien con los conductores que hay, son los que tienen que estar. A veces la experiencia no mide y uno no tiene comprado el lugar. Un chico joven puede hacer más rating que yo porque se anima a otras cosas, por el estilo, otro lenguaje o porque es lo que el mercado manda, y contra el mercado no se puede hacer nada”, sostuvo Weich.