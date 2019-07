Jorge Rial hizo un durísimo editorial contra Fernando Iglesias: "Canalla con fueros, te cagás en los pobres"

El conductor de Intrusos, Jorge Rial, descargó su furia contra el diputado Fernando Iglesias y le dijo de todo. El periodista siguió el cruce que comenzó en las redes sociales porque el legislador ultraoficialista tildó de "opereta kirchnerista" la actitud solidaria del club River Plate, que junto a Juan Carr abrieron sus instalaciones para darle refugio a personas en situación de calle.

Rial dedicó el comienzo de su programa y tildó a Iglesias de "canalla sin fueros", "troll" y "cartonero de los medios", entre otras cosas. También, le preguntó al aire si realmente pensaba que las cinco personas muertas de frío en la calle son eran una opereta, además de preguntarse si Marcos "Lopez Rega Peña" lo había mandado a contestarle.

Rial no se quedó callado para nada y acusó al diputado de "cagarse en los pobres, en los que se mueren de frío". "No vas a laburar porque sos un vago", y lo calificó de "misógino", "maltratador", "escoria" y "felpudo de este Gobierno". Por último, se preguntó: "¿Vas a hablar de la pesada herencia? Hace 12 años que son gobierno en la Ciudad". También, lo acusó de "rascarse las bolas todo el día" y comparó la situación de Iglesias con los dichos de Dady Brieva y la CONADEP: "Dady no es miembro de este gobierno, Carrió sí y dijo que quiere liberar a los genocidas. ¿Vos pensás igual Fernandito? Carrió se caga en los muertos y vos te cagás en los que tienen frío".