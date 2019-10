Jorge Rial acusó a Marcelo Tinelli de estar relacionado con el vaciamiento de una empresa y con el no pago de sueldos

Jorge Rial acusó a Marcelo Tinelli de ser el protagonista de una causa investigada por la Justicia.

Cuando analizaba junto a sus panelistas las repercusiones de la publicación de las fotos íntimas de Luciano Castro, el periodista de Instrusos apuntó contra el conductor.

"Se la tienen que bancar como duques con Susana, Mirtha y Tinelli", consideró Rial.

Y luego dio a entender que hay ciertos personajes de la farándula a quienes se los cuida, sobre todo desde el periodismo.

"Yo no me quiero meter en este tema porque es roza lo político y un tema judicial que está pasando en este momento, pero hay gente que fue responsable del vaciamiento de una empresa y del no pago de sueldos, y sin embargo, 'él no tuvo nada que ver'", apuntó y redobló la apuesta: "Vamos, muchachos. Hay una tirada de goma enorme a Tinelli. Fantástica. Vamos, déjense de joder", añadió.

El periodista se refirió a la causa judicial que enfrentan Cristóbal López y Fabián de Sousa, en la que el presentador de ShowMatch dice no estar involucrado.

En 2016 Tinelli vendió su productora Ideas del Sur a ambos empresarios, dueños del Grupo Indalo, y siguió siendo conductor hasta que la empresa comenzó a tener problemas económicos y dejó de pagar sueldos.

En noviembre de 2017, cuando se vendió Indalo, una acción también investigada por presuntas irregularidades, Tinelli dejó de trabajar ahí hasta que tiempo después, en 2018, anunció su nueva productora: La Flia.

Ese mismo año, el conductor se desentendió del conflicto y se solidarizó con sus compañeros.