Jorge Lanata contra las mujeres en el 8M: "Chicas, paren un poco"

El conductor de Radio Mitre Jorge Lanata atacó a la actriz Jazmín Stuart debido a que hace días cruzó al conductor de televisión Guillermo Andino por cortar una entrevista a Beatriz Regal, la madre de Wanda Taddei, para hacerle una nota a Carmen Barbieri para hablar por un estudio que se hizo Federico Bal.

"Lo que a mí me hizo ver eso, es que hay frente a ese discurso feminista muy autoritario algo que nos pasa que es que nos sentimos culpables por algo que no hicimos. Yo no tengo por qué sentirme culpable de nada de lo que las minas me acusan", señaló Lanata.

En una conversación con los panelistas de su programa, que desinformaban al deslizar que Stuart había ido al programa a hablar del telar de la abundancia, Lanata afirmó que si hubiera sido Andino habría pedido a la actriz que se retire del estudio.

"De Andino se puede decir de todo pero no que es mal tipo -continuó Lanata-, hace el programa con la mejor onda. Yo le hubiera dicho a Jazmín Stuart: 'Jazmín, si no te gusta este programa, retirate, no sos quién para decirme qué cosas son importantes, cuáles más o cuáles menos'. Chicas, paren un poco".

"En Europa y acá se puso de moda un adjetivo para este tipo de chicas que a mi no me gusta, que es feminazis. No me gusta y no lo uso. Pero, ¿entendemos por qué se usa? Es comprensible. No me gusta usar ese coso, ahora ¿cómo le decís a estas pibas?", se preguntó.