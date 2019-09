Intratables: Diego Brancatelli habló tras el escrache que sufrió en Miami

El periodista Diego Brancatelli habló luego de haber sido escrachado por una argentina que vive en Miami mientras compraba cosas en "Todo por $1".

En una llamada vía Skype, el periodista habló con Intratables y explicó: "Ella viralizó esas dos partes pero fue mucho más porque me persiguió por todo el comercio".

"Encima estábamos en 'Todo por un dólar', que nos gusta ir a buscar una pavadita. Era lo más popular que había, pero igual yo puedo estar en donde quiera. Yo creo que cualquier argentino pueda acceder a disfrutar del lugar que se les cante, afuera o adentro. El tema es la falta de respeto. Yo estoy acostumbrado a no reaccionar. Pero no está bueno que te persigan con un celular buscando una reacción. Termina siendo una pavada o un mal momento, pero puedo haber sido más grave", explicó.

"Yo no critico a yankielandia. En particular, trabajo para viajar como mi mujer. Es nuestra pasión, como para uno puede ser jugar al fútbol o mirar películas. Pienso todo el año en mis vacaciones. Nac y pop es otra cosa, es defender a los que están mal y tener una mirada colectiva y no individual. A mi como a todos ustedes nos va mejor que al promedio, todos disfrutamos algo superior al resto de los trabajadores pero no me saca la sensibilidad de lo que vive el país", cerró.