Interna en Cambiemos: el 'Mago Sin Dientes' se enojó con Macri por recibir al 'Puma' Rodríguez

Tras realizar el pedido formal para reunirse con el presidente Mauricio Macri, el 'Mago Sin Dientes' expresó su enojo cuando vio que el mandatario recibió al cantante José Luis 'Puma' Rodríguez, pero no a él. El comediante es fiel militante de Cambiemos y después de la derrota electoral se viralizó la imagen del mago solo en le bunker del PRO.

Señor Presidente @mauriciomacri soy un fiel votante suyo quiero pedirle la posibilidad que me reciba en Casa Rosada para expresarle mis ideas y las de muchas personas que me hablan a diario en varios lugares, me gustaría que pueda escucharme Gracias!!!