Inflación: empresarios de la carne dijeron que puede subir por la devaluación

Luego de reunirse con el Gobierno, Juan Eiras, presidente de Cámara Argentina de Feedlot, aseguró que “la carne no es un elemento aislado de la economía. Si todos empujan, la carne también va a subir”.

En diálogo con el programa “Habrá consecuencias” de El Destape Radio, el empresario relató: “Estuvimos reunidos con Macri, Lacunza y Etchevehere, la décima reunión en lo que va de la gestión del presidente” y que “lo que se habló en cuanto a precios es que va a buscar estabilizarse de acuerdo a la macroeconomía. Lo que pasó estos días no ayuda”.

Con respecto a los precios, Eiras aseguró que “el aumento no debería ser más que 20 o 25 pesos el kilo de carne en el mostrador” y que “no va a bajar el precio de la carne. No va a subir en los niveles de otros alimentos”.