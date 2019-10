Guillermo Andino confesó al aire que fue cómplice de violencia obstétrica contra su esposa

El periodista y moderador del Debate 2019, Guillermo Andino, reveló haber sido cómplice de un caso de violencia obstétrica contra su propia esposa, Carolina Prats, para que su primera hija naciera el 4 de noviembre, aniversario del gol del "Chango" Cárdenas en la copa Intercontinental para Racing, y que su médico pudiera asistir a un partido de golf.

Así lo reveló (como una anécdota graciosa) ante Sebastián Wainraich en una entrevista para Metro. Mientras hablaba de su designación para mediar en el debate electoral que se realizará en la Universidad del Litoral, el periodista destacó su afán por coleccionar cosas relacionadas al fútbol y luego confesó que acordó con su obstetra adelantar el parto de su mujer (sin que ella se enterara) para que el nacimiento de su primera hija, Sofía, coincidiera con la fecha en la que Racing le ganó al Celtic de Escocia en Montevideo en 1967.

"Mi hija nació el 4 de noviembre, tenía fecha para el 6. Yo arreglé con el obstetra para ver si podíamos adelantar el parto para que fuera el 4. Él no entendía nada de fútbol pero como tenía un torneo de golf el lunes 6, me dijo que no había problema", confesó.

"Lo que pasa es que Caro (por Carolina Prats) tuvo un trabajo de parto de diez horas y yo dije '¡Mamita! Si metí la pata, me mato'. Finalmente nació Sofi el 4 de noviembre, el día del gol del chapo al Celtic en Montevideo pero recién le conté a Caro 8 años después. Estoy re al limite pero bueno, lo junté al Chango (Cárdenas) y a Sofi", cerró.