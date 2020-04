Gerardo Morales propuso suspender el pago de aportes hasta que termine la pandemia de coronavirus

El gobierno del radical Gerardo Morales propuso a los gremios la suspensión del pago de aportes previsionales de trabajadores estatales hasta que termine la emergencia sanitaria y económica generada por la pandemia del coronavirus, con el compromiso de que el mismo “se liquidará y efectivizará en el momento en que el agente decida acogerse al beneficio jubilatorio”. Según la propuesta, un porcentaje del salario pasaría a estar bajo la modalidad no remunerativa, lo que implicaría una reducción a futuro en los haberes del empleado retirado. El texto, aún no firmado, ya generó el rechazo gremial y político.

Después de meses sin diálogo, según pudo saber El Destape, el gobierno jujeño convocó a los gremios a reuniones individuales y hoy les hizo llegar el borrador del acta acuerdo con condiciones que no habían sido conversadas previamente. El mismo fue alcanzado por el ministro de Trabajo este jueves, en ausencia de Morales que viajó a Buenos Aires para reunirse con Alberto Fernández y el resto de los gobernadores en Olivos.

Puntualmente, el texto estipula: “Pactando la modalidad de liquidación de haberes para los períodos mensuales inmediatos sucesivos que, por la demanda extraordinaria de recursos, decide mecanismos de emergencia afrontando la compleja situación nacional e internacional, priorizando la protección de la salud y seguridad de los ciudadanos” con el objetivo de contener la propagación del COVID-19 y reforzar el sistema de salud.

En base a ese precepto, “se consiente y se presta plena y expresa conformidad a la reducción del 80% de los haberes que por todo concepto perciban los trabajadores de la administración central, entes autárquicos, organismos descentralizados, sociedades del Estado y empresas en las que el Estado posee capital mayoritario, Poderes Legislativo y Judicial y Tribunal de Cuentas”. Según manifestaron desde la Gobernación a este medio, el acta “está mal redactada” y prestó a confusión. En realidad, la reducción no es tal sino que se optó por transformar parte del sueldo en un ingreso no remunerativo. Este porcentaje es del 20% y no del 80% e implica la reducción en los aportes que percibe un trabajador.

El texto, que aún no se firmó y ya tuvo el rechazo gremial y político, agrega que “el Poder Ejecutivo Provincial dispondrá el pago de un adicional no remunerativo no bonificable” llamado 'emergencia COVID-19 coronavirus' “hasta el monto del neto de los haberes percibidos por los agentes en las liquidaciones del mes de febrero”, liquidación que regirá por seis meses – prorrogables por otros seis - “o hasta que termine la emergencia” por la pandemia. “Lo que ocurra primero”, afirma.

La diputada provincial de Jujuy Liliana Fellner analizó la situación y explicó a El Destape que “el sueldo está compuesto por una parte remunerativa y otra no remunerativa. La jubilación futura se calcula en base a la primera, por lo tanto, al reducir el sueldo considerado remunerativo, a los trabajadores no les quitan dinero ahora sino a futuro ya que el cálculo para su jubilación va a estar hecho sobre una base que tiene un 20% menos”.

Por eso, analizó que “se está cruzando un límite” porque “el salario es un derecho adquirido, propiedad del trabajador incluso antes de que se lo liquiden y no lo pueden quitar". Y siguió: "Mucho menos mediante un acuerdo entre terceros para disminuir un derecho”.

Según el borrador presentado a los gremios, la suspensión del pago de aportes previsionales correspondientes al período afectado “se liquidará y efectivizará en el momento en que el agente decida acogerse al beneficio jubilatorio” y la propuesta deberá ser autorizada por decreto de acuerdo provincial de necesidad y urgencia, con ratificación legislativa o por ley provincial, finaliza.

El ministro de Trabajo y Empleo de la provincia, Normando Álvarez García, explicó esta tarde en conferencia de prensa que no habrá ningún descuento y argumentó que "todos los gremios del país están pactando descuentos, en vez de cobrar el 100% van a cobrar un 30, 25 o 40% porque sino tienen que despedir gente" pero que "el Estado provincial va a pagar sueldos, no va a despedir gente y no va a haber descuentos".

El funcionario remarcó que si los gremios no acuerdan, no habrá acta y que de pactarse ésto, "lo que no se va a hacer en estos meses es depositar a la ANSES. En vez de depositar a la ANSES, vamos a pagar los sueldos. Estamos buscando la manera de que ningún trabajador del Estado cobre un peso menos".

Desde el Frente Amplio Gremial emitieron un comunicado de rechazo a la propuesta del Gobierno, al que acusaron de intentar “descargar la crisis económica sobre la espalda de los trabajadores que se encuentran bajo la línea de pobreza, para convertirlos en indigentes”.