La cuarentena ha inspirado a muchas personas para realizar actividades que, quizás, en otro momento no habrían sido tenidas en cuenta. Ese es el caso de Nancy Roqueta, la abuela argentina 'tiktokera' que se volvió viral en las redes sociales. Utilizando Tik Tok, plataforma que está de moda y en la que se hacen videos de doblaje, la protagonista se abrió una cuenta y causó furor.

Hoy en día son cientos de miles de personas que la siguen, y algunos de sus videos superan el millón de reproducciones. "Es muy loco todo esto, muy loco. Todo empezó cuando arrancó la cuarentena, el 13 de marzo empecé. Yo soy una persona muy activa", aseguró Nancy, quien fue entrevistada por Verónica Lozano en Telefé.

Su video más viral pasó los 7,5 millones de reproducciones y es en donde Nancy puede verse cantando ‘Tones and I’ de Dance Monkey con un sombrero en la cabeza y una cuchara sopera emulando ser un micrófono.

"Mi referente es Darío Barassi, es lo más. Cuando hice mi segundo video, de 'Dance Monkey', la persona que me llevó al éxito fue 'Lali' Espósito. Me firmó el posteo, me puso 'I love you'. Y es el video que más visitas tiene", agregó Nancy. ¿Continuará realizando videos una vez que finalice el confinamiento?