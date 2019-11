Flybondi: el archivo que desmiente y deja mal parado al exCeo que atacó al peronismo

El exCeo de Flybondi Julián Cook salió a destrozar al peronismo y alertó que la asunción del presidente electo, Alberto Fernández, podría desembocar en el final de la empresa en Argentina. Sin embargo, un archivo de hace apenas cinco meses desmiente los dichos del extitular de la firma aérea.

Allá por junio, el secretario de Prensa Y Difusión en Unión de Personal Superior y Profesional de Empresas Aerocomerciales, Marcelo Uhrich, había abierto la incógnita sobre el futuro de la polémica aerolínea que opera desde el aeropuerto El Palomar.

En cuanto a la polémica low cost, había anticipado: "Flybondi pierde 3 millones de dólares por mes y nadie entiende de qué se trata. Lo que se comenta en el mercado es que en diciembre dejaría de operar porque no se puede bancar más la pérdida. No sólo no ganaron el mercado haciendo dumping, sino que tuvieron mil incidentes en un año".

En declaraciones a Radio del Plata, Uhrich también había afirmado que "Avianca deja de operar, dudo que sean seis meses".

Incluso en medio de su repudiable discurso -en el cual comparó al peronismo con el cáncer-, Cook se tendió su propia trampa. El empresario sostuvo: “El camino fue difícil con un tipo de cambio que pasó de 16 a 60, teniendo en cuenta que tenemos 70% de nuestros costos en dólares". Cabe aclarar que la megadevaluación fue generada por el gobierno de Mauricio Macri.