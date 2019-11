Felipe Solá advirtió que "no cambiarán" la visión sobre Venezuela por la renegociación de la deuda

El diputado nacional Felipe Solá, posible canciller de Alberto Fernández desde el 10 de diciembre, desestimó que la renegociación de la deuda con el FMI pueda llegar a cambiar la postura del nuevo gobierno argentino sobre Venezuela, luego del diálogo que el presidente de los EE.UU., Donald Trump, tuvo con Fernández la semana pasada.

En diálogo con El Destape Radio, el dirigente peronista que acompaña a Alberto Fernández a una gira por México destacó: "Nosotros no vamos a modificar nuestra visión sobre temas que tenemos definidos, y Venezuela es uno de ellos, por el tema de la deuda". “No se puede estar en una actitud que no camina, que no produce resultados; los bloqueos a Venezuela demostraron que son ineficaces, solo tienen por objetivo sacar a Maduro", profundizó el hoy diputado nacional del Frente de Todos.

Luego, puntualizó cuál es la posición del flamante gobierno argentino en relación al país bolivariano: "Tenemos que llegar a elecciones de manera concertada y con control, pero sin proscribir a nadie". Asimismo, Solá subrayó: "No queremos importar líos a Argentina, ya tenemos nuestros propios líos y tiene que salir de ellos".

"No hay que esperar que en cada país haya gente que piense igual a nosotros, hay que trabajar con todos", explicó Solá, quien a su vez reclamó que "no hay que hacer un club ideológico en Latinoamérica" porque "un club ideológico dura lo que dura un gobierno". "No se puede construir solo en base a las posiciones frente a Venezuela", agregó.

Sobre la situación en la región, Solá destacó que "el tema Brasil es evidente que presenta en este momento una muy baja posibilidad de que vaya Alberto, se verá si podemos ir otros". Asimismo advirtió que, tras las declaraciones de Bolsonaro, el futuro vínculo con el país vecino "se ha puesto espinoso y difícil". "Brasil construye una pared que tenemos que trabajar para derrumbarla porque para nosotros es vital", añadió. "Hasta ahora tenemos que va a venir el vicepresidente de Brasil el 10 de diciembre", contó.

"La visión del presidente López Obrador sobre la relación con EEUU y la cuestión Venezuela, en la coincidimos bastante", planteó el dirigente.