Falsa alarma: Jackie Chan no tiene coronavirus y fue víctima de una fake news

En los últimos días circulo la versión de que el actor Jackie Chan se encontraba en cuarentena debido a la exposición y contagio de Coronavirus mientras asistía a una fiesta privada en la que se encontraban miembros de la policía de Hong Kong que, según versiones, luego estuvieron en aislamiento. Ahora, se comprobó que se trataba de una fake news y Chan, afortunadamente, no padece el virus mortal.

La policía de Hong Kong confirmó que 59 oficiales fueron, efectivamente, colocados en cuarentena después de que estuvieron en la fiesta donde uno de sus compañeros resultó positivo por el COVID. De acuerdo con los funcionarios de Hong Kong, algunos integrantes de las familias también presentan síntomas. Pero, el medio Today Online informa que Chan estaba en otro lugar en ese momento, específicamente en Yau Yat Chuen Garden, donde realizaba su propia fiesta.junto a Eric Tsang y Alam Tam. Este lugar se encuentra a más de una hora y media de distancia de viaje del restaurante donde realizaron la fiesta los policías.

Las pruebas que confirman esta versión las brindó el medio Today Online, en el cual se mostró a los actores muy divertidos jugando en un karaoke. Lo único que vincula al popular chino es su compromiso con la búsqueda de una cura para frenar la epidemia, pues ofreció 142 mil dólares para quienes descubran un antídoto. "No importa qué individuo u organización desarrolle el antídoto, quiero agradecerles con un millón de yuanes si lo logran. No se trata de dinero. No quiero ver las calles que antes eran bulliciosas ahora vacías y no quiero ver a mis compatriotas luchando contra un virus hasta ver llegar a la muerte cuando deberían estar disfrutando de la vida",había comentado Jackie Chan.

Además,sentenció: "La ciencia y la tecnología son clave para superar el virus, y creo que muchas personas tienen el mismo pensamiento que yo y esperan que se pueda desarrollar un antídoto lo antes posible".