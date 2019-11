Etchebest: "Que Bonadio me pinche el teléfono confirma que D'Alessio no era un loquito"

El empresario extorsionado Pedro Etchebest, se refirió a las novedades judiciales que revelaron que su teléfono estaba pinchado por orden del juez federal Claudio Bonadío: "Yo no sabía que Bonadio había pinchado mi teléfono. Estoy asombrado, no lo puedo creer", al tiempo que afirmó: "Que Bonadio haya pinchado mi teléfono confirma que D'Alessio no era un loquito suelto que extorsionaba por las suyas".

Etchebest, que inició una causa contra Marcelo D´Alessio por extorsión, cuestionó: "¿Por qué nunca Bonadio me citó ni me notificó que me investigaba en otra causa? Nunca supe que existía siquiera la causa en la que pincharon mi teléfono".

En una entrevista en Futurock además opinó sobre la situación del fiscal Stornelli: "Llama mucho la atención que Stornelli todavía no se haya presentado a declarar. Tengo mucha desconfianza en él, no me gusta que no haya dado explicaciones". Y agregó sobre el arrepentimiento de D'alessio: "No le creo, hay una especulación política de él detrás de esto. No creo en lo que pueda decir".

En este sentido, expresó: "Tengo mucha desconfianza en lo que pueda decir D'Alessio"

Por último, Etchebest refirió al cambio de gobierno: "Es muy importante que con el cambio de Gobierno estas causas puedan clarificarse, y que se pueda cambiar la Justicia". "Hace nueve meses que estoy en Estados Unidos exiliado, quiero volver a mi país para recuperar el tiempo perdido", concluyó.