Estiman que la industria del cine perderá US$ 4.000 millones por el coronavirus

Las pérdidas de la industria del cine internacional como consecuencia de los efectos de la expansión del coronavirus podrían llegar a 4.000 millones de dólares a fines de marzo, según la opinión de especialistas en un informe realizado por el sitio norteamericano Deadline, que cubre información de Hollywood. Solamente el cierre de salas de cines en China -epicentro de la epidemia- ha generado hasta el momento 2.000 millones de dólares en pérdidas en recaudación, según las empresas de distribución mundial de películas.

Esta situación ha obligado a suspender estrenos y dejar otros entre paréntesis, como el caso de Mulan, Black Widow de Marvel, o el nuevo largometraje de James Bond No Time to Die, que canceló su gira de prensa en Beijing; en tanto el programado estreno de Sonic el 28 de febrero fue cancelado y pospuesto. Los ejecutivos del mercado de exhibición de películas no saben qué tan profundas pueden ser las pérdidas, cuánto tiempo se extenderá la situación ni su agravamiento, o el momento en que la situación comenzará a volver a la normalidad, de modo que no pueden tampoco proyectar acciones defensivas y se sienten “con las manos atadas”, destacó el informe.

A la situación de China se suma la de Italia -el país europeo donde el virus se ha expandido más fuertemente-, que ha cerrado el 50 % de sus salas, motivo por el cual muchas “majors” (Universal, Disney,etc) están evaluando reprogramar estrenos ya anunciados en ese país. Según estiman miembros de la industria consultados por Deadline la posibilidad de una extensión del virus al resto de Europa es una perspectiva “definitivamente aterradora” que tendría “graves repercusiones en el negocio”.

La situación es complicada también en Corea del Sur, que recientemente captó todas las miradas del cine internacional con los cuatro Oscar que se llevó Parasite, entre ellos Mejor Película, pero, fundamentalmente, porque es el quinto mercado mundial en cuanto a corte de entradas en salas de cine, donde Disney decidió retrasar el estreno de Onward, que en todo el mundo se realizará la semana próxima (5 de marzo)