Empleados del banco Macro denunciaron que la empresa les da "corpiños" para usar como barbijos para asistir al trabajo. "Todavía no sabemos si sirven", afirman con preocupación en medio de la pandemia del coronavirus.

"Es una taza de corpiño, de la parte de adentro, son corpiños soft", denunció Mercedes Marchisio. Ella es ejecutiva de cuentas de una de las sucursales del Banco Macro donde sucede este hecho.

Esta trabajadora, que además forma parte de la comisión interna que responde al sindicato La Bancaria, cuenta en diálogo con El Destape: "La semana pasada nos dieron los de tela, que los usábamos y los tirábamos porque son descartables. O sino cada uno debía traerse el suyo. Hoy mandaron a todas las sucursales de Macro estos 'barbijos corpiños'. Y todavía no sabemos si sirven para prevenir el COVID-19".

Los bancos siguen atendiendo al público a partir de la apertura que generó el Gobierno ya que los exceptuó de la cuarentena. Así y todo, Marchisio afirma a este portal: "Cada banco obra como quiere. El sindicato presentó un protocolo por el coronavirus, pero cada uno hace lo que quiere. Hay bancos, como el Provincia o el Patagonia, que sabemos que puso mamparas para atender al público y que quienes están en comercial pasaron a línea de caja que ya cuenta con protección. Acá no hicieron eso y en otros bancos tampoco".

Marchisio cuenta a El Destape que publicó una crónica sobre este tema en otro medio y por ello se contactaron las autoridades de Macro. "Me llamó la gerenta regional. Me dijo que ellos estaban al tanto de la compra que hizo la gerencia. Dice que lo hicieron por una cuestión de que no conseguían los barbijos a tiempo. Me ofrecieron disculpas a mi sola y no al resto de mis compañeros y compañeras. Y que yo estaba habilitada a trabajar remota si así lo necesitaba", afirma con bronca.

Por otra parte, añadió que el sindicato que lidera Sergio Palazzo "ya está al tanto" de esta situación y va a actuar con las denuncias correspondientes. "Ellos confirmaron que van a garantizar que lleguen los barbijos, pese a que ellos no les corresponde, sino al banco", cerró la trabajadora.