En una entrevista con Correa, Alberto Fernández habló de la herencia de Mauricio Macri y el FMI

En el programa "Conversando con Correa", el programa del exmandatario ecuatoriano Rafael Correa en el canal Rusia Today (RT), el presidente electo, Alberto Fernández, reflexionó sobre los desafíos que tendrá su gobierno. La deuda externa surge como el principal problema a tratar de inmediato, aunque se dio el tiempo para opinar sobre otros temas de la agenda pública.

Fernández criticó duramente el accionar del FMI en el último año y medio y remarcó: "La Argentina siempre pagó sus deudas, pero el mundo tiene que entender que nosotros no somos como Macri, nosotros no mentimos. Y nosotros no podemos pagar en las condiciones que está la economía argentina".

"La campaña política más cara de la historia de la humanidad es la de Macri. El FMI le prestó a Macri 57.000 millones de dólares y eso representa el 60% de lo que tiene prestado en el mundo", insistió el nuevo mandatario. En ese sentido, enfatizó en que el Fondo tomó esa decisión para que “Macri pudiera sostenerse" en el Gobierno.

Al ser consultado sobre si el Fondo había presentado algunas condiciones para sentarse a conversar sobre la renegociación de la deuda que la Argentina tiene con el organismo, el vocero del organismo Rice contestó: "Eso no depende de condiciones previas. Estamos listos cuando sea conveniente hacerlo".

Para el exjefe de gabinete, "la herencia que nos dejan es gravísima, enfrentaremos problemas que jamás se nos ocurrió que podríamos tener", y afirmó que el país tiene problemas que “jamás” se les ocurrió que podría tener.

"La economía argentina se tiene que recuperar, tiene que volver a producir, tiene que volver a exportar y de ese modo tendrá dólares para hacer frente a sus obligaciones", aseveró. Del mismo modo, aseguró: "Macri va a dejar cinco millones de nuevos pobres, el 40% de la población argentina debajo de la línea de pobreza. Ese es el resultado de su gestión".

El Peronismo

Respecto al debate sobre los caminos para llegar al desarrollo económico sostenido, Fernández subrayó que se debe a "un debate de muchos años donde se enfrenta una sociedad que quiere crecer y una sociedad que se conforma con el statu quo logrado: cierto patriciado, cierto sector dominante de las sociedades que lo que más necesitan es que nada cambie porque allí está su ventaja".

En esa línea, el presidente electo se hizo eco del libro de Alejandro Grimson “¿Qué es el peronismo?”, donde el autor plantea la idea de que el día que nació el justicialismo, nació el antijusticialismo: "Y mientras el peronismo viva va a ser siempre una amenaza para ciertos sectores de la sociedad que se van a abroquelar (defender) tratando de preservar sus privilegios", indicó. A su vez, explicó que "el peronismo gana, pero siempre hay un tercio de la Argentina que reacciona contra el peronismo. Lo acabamos de ver con Macri".

Chile

"El milagro de Chile es la paciencia de los chilenos", expresó sobre la crisis que atraviesa el país trasandino. Fernández sostuvo que "el debate sigue siendo exactamente el mismo [...] en muchos lados de América Latina".

De acuerdo a su perspectiva, "los dirigentes más progresistas […] no podían resolver el problema de la igualdad", por lo que "en verdad el ingreso chileno quedaba concentrado en muy pocas manos".