En plena cuarentena, Garbarino anunció que les pagará a sus trabajadores sólo el 30% del sueldo

En pleno aislamiento social, preventivo y obligatorio, la empresa Garbarino decidió pagarle sólo el 30% del sueldo de marzo a sus trabajadores y les anunció que, si no reabren las sucursales, no cobrarán el sueldo de abril. Desde el sindicado no emitieron respuesta y más de 4.000 trabajadores se enfrentan a la incertidumbre de cómo sobrevivir en un contexto de cuarentena y crisis económica.

Los dueños de la empresa de electrodomésticos se acoplaron a la actitud que tomaron empresas como Techint y Mirgor –quienes despidieron a más de un centenar de empleados – y decidieron no pagarle la totalidad del sueldo a sus trabajadores en todo el país.

Son más de 4.000 empleados que se anoticiaron el miércoles de esta decisión. Según relataron trabajadores de Garbarino a El Destape, “hubo una reunión vía Skype entre gerentes regionales, directivos de la compañía en la cual se les comunicó que la empresa sólo iba a pagar el 32% del sueldo, que fue adelantado a fines de marzo”.

“Nos dijeron que si siguen las sucursales cerradas no nos van a pagar abril y que, si sigue así la situación, tampoco nos iban a pagar las prepagas”, contó un trabajador de la empresa.

Garbarino sólo pagó el 30% del sueldo a sus 4 mil empleados. Y así va a pasar con muchas empresas. Es por eso que digo que mucha gente que está en la casa tranquila confiando en que cobrará el sueldo sin trabajar, se va a encontrar con sorpresas desagradables. — Juan Manuel Palacio (@PalacioJuanM) April 2, 2020

"Garbarino":

Porque empleados denuncian que les comunicaron que no cobrarán su sueldo o cobrarán solo una parte hasta que vuelvan a trabajarpic.twitter.com/AVnGgGaWHR — ¿Por qué es tendencia? (@porquetendencia) April 2, 2020

A los trabajadores se les comunicó por teléfono la decisión de la empresa. Un trabajador de una sucursal de Avellaneda relató a este medio: “Me llamó el delegado y me dijo que la empresa no podía afrontar el pago de los sueldos. Ahora el sindicato iba a iniciar un reclamo, pero no sabemos nada”.

“Cuando corté de hablar con el delegado, me fijé que desde febrero que no nos hacen los aportes de la obra social”, alertó el trabajador.

Garbarino



xq les anunciaron a los empleados que no le van a pagar marzo, y se lo avisan ahora.

Si sale saqueo ya saben a que local ir primero pic.twitter.com/jWF3SGXmFC — xq carajo es tendencia? (@xqcarajoestt1) April 2, 2020

@alferdez nos acaban de informar que la empresa garbarino, el cual el dueño esta en el puesto 46 con mas de 500 millones de dolares,no nos va a pagar el sueldo... mas de 4000 familias sin plata...no se imagina lo que se siente...y encima encerrado sin poder hacer nada pic.twitter.com/iNwqa1Hqhg — Lio1982 (@Liovaz1982) April 1, 2020

No obstante, un trabajador de otra sucursal advirtió a El Destape que las ventas estaban bajas y la crisis económica profundizó la caída: “Últimamente no se vendía, Garbarino no tiene productos propios, trabajaba a consignación. Los últimos meses no se facturaba y el último mes de marzo fue caótico”.

En redes sociales, los trabajadores comenzaron a visibilizar la situación a la que se enfrentan. Desde el Sindicato de Empleados de Comercio que maneja Armando Cavalieri no emitieron ningún comunicado o si tomarán alguna medida, frente a este atropello al derecho de los trabajadores.

Hasta el 12 de abril se mantiene la cuarentena obligatoria por la pandemia de coronavirus; desde el Gobierno nacional se anunció una batería de medidas para asistir a las pequeñas y medianas empresas que hayan sido afectadas por el parate de la economía. El caso de Garbarino no se compara con las pymes y no se entiende su decisión de recortar el salario de los trabajadores.