En la jura de su gabinete, Axel Kicillof les pidió tener un "Estado militante y compañero" con la provincia de Buenos Aires

El gobernador bonaerense Axel Kicillof afirmó que para salir de la emergencia que vive la provincia de Buenos Aires es necesario que los funcionarios se comprometan al máximo y crean un Estado militante.

"Tiene que tener algo más y ese algo más es una profunda convicción, un profundo compromiso, una profunda entrega con la responsabilidad que le toca a cada uno de los y las funcionarias que les toca estar en el Estado", sostuvo sobre los funcionarios.

"Lo podríamos llamar compromiso, que no es partidario. Hay que militar por la provincia de Buenos Aires desde el Estado, que tiene que ser militante y compañero", sostuvo el funcionario.

Kicillof, tomó juramento a los miembros de su gabinete en un acto que se desarrolló desde las 12 en el teatro Coliseo Podestá de la ciudad de La Plata. El ex intendente de La Plata y ex ministro nacional Julio Alak asumió como titular de Justicia y Derechos Humanos, mientras que el ex senador bonaerense Sergio Berni estará al frente de la cartera de Seguridad, cargo que ya había ocupado a nivel nacional.

En tanto, Carlos Bianco, doctor en Desarrollo Económico de la Universidad Nacional de Quilmes, fue designado como jefe de Gabinete, y la senadora provincial Teresa García fue nombrada en el estratégico Ministerio de Gobierno.