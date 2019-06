Elecciones 2019: Pichetto y Schiaretti se reencontraron tras la ruptura de Alternativa Federal

El ahora macrista Miguel Ángel Pichetto y el gobernador de Córdoba, Juan Schiaretti, se volvieron a ver tras la explosión de Alternativa Federal. La reunión entre el gobernador cordobés y el senador rionegrino duró poco más de media hora.

“Al primero que le avisé fue a Schiaretti”, señaló Pichetto cuando cerró su alianza con el PRO. Sobre el encuentro de este mediodía, el candidato a vice dijo respetar la decisión del cordobés de ir con boleta corta porque "le da libertad de acción a los electores”.

“No es cierto que esté molesto por espacios en las listas. No solicité cargos. Sólo quería un armado en mi provincia con el gobernador, pero aún no se dio. Es exagerado decir que estoy en soledad. Hay muchos peronistas que me están acompañando”, dijo el senador y compañero de fórmula de Mauricio Macri, ni bien salió de reunirse con el gobernador.

La de hoy fue la primera reunión que mantiene el gobernador Schiaretti tras el cierre de listas y luego de su contundente triunfo del 12 de mayo, donde fue reelecto con el 54% de los votos.



LEA MÁS Alberto Fernández dijo que volvería el Fútbol Para Todos si es Presidente

Desde el Gobierno cordobés indicaron que "es un gesto de caballerosidad de parte del gobernador recibir en el Centro Cívico a todos los candidatos de todas las fuerzas que compiten por la Presidencia; en Córdoba se practica el pluralismo político".

“Es una figura de alto prestigio y trayectoria”, le regaló Pichetto a Schiaretti, “fue un encuentro fraternal y afectuoso". La última vez que Schiaretti y Pichetto se habían visto las caras personalmente fue en Córdoba el 28 de mayo, cuando junto al gobernador salteño Juan Manuel Urtubey y el líder del Frente Renovador, Sergio Massa, anunciaron que Alternativa Federal presentaría fórmula propia y dieron a conocer un documento de cuatro puntos. El único del cuarteto que cumplió su palabra, fue Urtubey, candidato a vicepresidente de Consenso Federal 2030, la alianza que lleva de candidato a presidente a Roberto Lavagna.

“Lo que está en discusión en estas elecciones es si nos seguimos integramos al mundo o nos aislamos", dijo Pichetto en tono de campaña. "Había que optar y yo hacía atrás no vuelvo. Aún con desafíos abiertos y problemas sin resolver, la gente va a ratificar el rumbo”, agregó el flamante aliado de Macri.

La visita del senador rionegrino a Córdoba se dio luego de la aplastante derrota que sufrió la Casa Rosada en las elecciones municipales de su provincia, donde perdió en los 21 municipios donde se votó ayer. Pichetto busca fidelizar parte del voto conservador y derechista que comparten en Córdoba, Schiaretti y Macri; para asegurar una victoria en el principal bastión antikirchnerista de 2015.



LEA MÁS Empresario pyme encabezará la lista de Frente de Todos en Córdoba



Una alta fuente del Gobierno cordobés detalló a El Destape que Pichetto se mostró conforme con la boleta corta que impulsó Schiaretti y lleva sólo el tramo de diputados nacionales: “Pichetto nos dijo que en estos cuatro años se demostró que se puede gobernar sin mayoría en el Congreso; pero hay que asegurar, hay que forzar el balotaje, porque el techo de los Fernández es bajo".

En Córdoba, oficialmente el PJ que preside el senador Carlos Caserio dio libertad de acción a la militancia en el tramo presidencial. Incluso, un funcionario del Gobierno había confiado a El Destape: “Alternativa Federal metió dos candidatos a vicepresidente y un posible presidente de la Cámara de Diputados”. Sin embargo, amplios sectores del delasotismo ya trabajan el voto a la fórmula Alberto Fernández – Cristina Fernández de Kirchner. Y trascendió que tras el anuncio de la fórmula FF, decenas de intendentes cordobeses viajaron a Buenos Aires donde mantuvieron reuniones en el Instituto Patria para coordinar la campaña en la provincia mediterránea.

LEA MÁS Negri, candidato a diputado en Córdoba y Juez, quinto

La “libertad de acción” impulsada por Schiaretti es un anuncio solapado para que en las PASO, el votante derechista elija Macri presidente y los candidatos pejotistas Carlos Gutiérrez y Claudia Martínez para diputados. Un dato, ningún dirigente de peso en el PJ cordobés anunció que trabajará en la fórmula de Roberto Lavagna y Juan Manuel Urtubey.

Tras el encuentro con el gobernador, Pichetto disertó en la Bolsa de Comercio de Córdoba. "Mauricio Macri va a ser reelecto", se animó a anunciar ante un público alineado ideológicamente con el senador y agregó: “No cambió mi visión sino las circunstancias políticas. Yo trabajé tres años de manera intensa en un espacio que se desintegró y que hoy es minoritario. Ante la convocatoria que me hizo el Presidente he decidido acompañarlo porque creo que el escenario argentino se va a polarizar entre dos visiones: una de Argentina abierta al mundo, capitalista y un Estado sin déficit; y otra, de ir para atrás y parecerse a Venezuela”.