Pamela David no tuvo una actividad imparcial al frente de su programa en la tarde de América. Opositora al kirchnerismo y con mirada distraída a la mala gestión de Mauricio Macri, nada hacía pensar que su voto variara de la boleta de Juntos por el Cambio.

"No sé a quién votar", se sinceró, entrevistada por el diario Clarín. Sin embargo, el periodista indagó en la cercanía de las elecciones primarias y cuál era su inclinación a la hora de entrar en el cuarto oscuro.

Es así que confesó: "Sí, pero no sé. Creo que voy a votar a (José Luis) Espert y después no sé a quién. Me encanta votar con alegría y decisión, pero esta vez me pasa que siento que es descartar. Creo que a mucha gente le pasa lo mismo, no me molesta decirlo. Pero no estoy segura.

"Hoy creo que a Espert, pero el domingo quizá pienso y digo 'debería ser más útil mi voto'. A mí María Eugenia Vidal me encanta, pero no voto en provincia y no me pasa lo mismo con todo el equipo", concluyó.