Luis Scola: "Me angustia ver el país así"

Luis Scola, capitán de la Selección Nacional de Basquet que ganó el Oro Olímpico en Atenas 2004, habló con Luis Novaresio en A24 y criticó la actual situación social y económica del país.

El galardonado y reconocido atleta, que anunció su pronto retiro, habló sobre la realidad nacional y confesó: "Me angustia ver el país así". De todas maneras, aseguró que su "plan de vida es volver a la Argentina" para radicarse nuevamente.

Por otro lado, luego del fuerte escándalo que se despertó por la eliminación de la Gigantes, la Selección Nacional de Básquet femenino, Scola reflexionó: "Me angustió, perder está bien, pero a ellas les quitaron la posibilidad de perder", aunque aclaró: "No te puedo mentir, el error es grave y duro, pero al final somos personas. Esta persona que se equivocó lo aceptó y renunció".

"Viví más afuera que adentro y algunas cosas me angustian. Hay épocas en las que venimos que la gente está mal, angustiada, molesta. Hay veces que las ves sin esperanzas. Un momento horrible para volver fue el 2001, recuerdo que me fui y respiré. Eso me angustia"; aunque aclaró: "Me gusta mi país y mi plan de vida es volver a la Argentina".

No podés ganar con viveza, tenés que tener talento. El talento mata al trabajo, cuando el talento no trabaja. Pero la combinación de la cosas es lo que realmente mata todo. Y a medida que pasan los años, aún más"