Elecciones 2019: Nai Awada se sumó a la marcha convocada por Brandoni para apoyar a Macri

La mediática sobrina del presidente Mauricio Macri y Juliana Awada adhirió a la convocatoria realizada por el actor Luis Brandoni para apoyar al Gobierno tras la aplastante derrota en las PASO.

Tras el llamado a marchar por el macrismo el próximo sábado que realizó Brandoni a través de las redes sociales, Awada utilizó su cuenta de Twitter para sumarse a la desesperada movida.

"Me sumo a la marcha del 24 de agosto. Somos muchos los artistas que no apoyamos al kirchnerismo aunque no parezca. Yo te apoyo Mauricio Macri y te deseo lo mejor. Se lo padrazo que sos y tu vocación como presidente", apuntó.

Me sumo a la marcha del 24 de agosto . Somos muchos los artista que no apoyamos al kirchnerismo aunque no parezca . Yo te apoyo @mauriciomacri y te deseo lo mejor . Se lo PADRAZO que sos y tu vocación como presidente . https://t.co/HfL2uyKpVK — N͙A͙I͙ A͙W͙A͙D͙A͙ (@Naiawada9) August 21, 2019

La postura de la hija del actor Alejandro Awada sufrió un drástico cambio, ya que muchas veces habló en contra del jefe de Estado, pero días atrás se mostró en contra del Frente de Todos durante su participación en Involucrados, que se emite por América TV.