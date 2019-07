Elecciones 2019: Gisela Marziotta aseguró estar "preparada" para competir por la Ciudad

La candidata a vicejefa de Gobierno de la Ciudad por el Frente de Todos, Gisela Marziotta, confirmó que acompañará a Matías Lammens en la fórmula peronista para competir por la ciudad de Buenos Aires y reveló que no aparecerá en la boleta como precandidata.

"Voy a ser candidata a vicejefa de Gobierno. Y digo candidata y no precandidata porque no paso por las PASO. No tengo esa instancia, entonces cuando tenga que firmar directamente seré candidata", señaló la periodista. "Había mucho revuelo de que no estoy en la boleta" y aclaró que "en la boleta solo está Matías Lammens, que es el precandidato a jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires".

En declaraciones a AM750, aseguró que su compañero de fórmula es un hombre joven con un "enorme compromiso social" y con quien aseguró compartir el entusiasmo por mejorar la vida de los porteños desde un lugar "no tradicional" de la política.

"Recibí la propuesta de Alberto Fernández y Matías Lammens de ser parte de esta fórmula que va a competir en la Ciudad. Siento que estoy preparada para complementar esta fórmula. Agradezco a Matías y Alberto esta propuesta de poder ser parte de esto que se viene", reveló.